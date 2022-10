La raffinerie de Cressier bloquée par des activistes

Les routes d'accès à la raffinerie de pétrole de Cressier ont été bloquées tôt lundi matin par des activistes du climat. C’est ce qu’indique la police neuchâteloise à Keystone-ATS, revenant sur une information de « 20 Minuten ». La police est sur place.

Lundi matin, moins d’une dizaine de jeunes activistes du climat, de l'organisation « Debt For Climat », tentent de bloquer les routes d'accès à la raffinerie de Cressier. Pour ce faire, ils ont installé une structure en bambou et se sont partiellement enchaînés. L'intervention de la police est en cours : elle devrait durer. Le porte-parole de la police ne pouvait pas en dire plus sur l'instant.

Les activistes climatiques de la campagne globale « Debt For Climat » veulent protester par leur action contre les importations de pétrole qui sont traitées à Cressier, écrivent-ils sur leur site. « Ce pétrole est issu de l'exploitation coloniale. La Suisse doit assumer sa responsabilité à cet égard ».

Depuis la fermeture de la raffinerie de Collombey (VS), la raffinerie de Cressier est la seule installation en Suisse qui transforme le pétrole en carburant. Elle est exploitée par Varo Energy. Sa capacité est d'environ 68'000 barils par jour.

Selon Avenergy, l'association professionnelle des importateurs suisses de combustibles et de carburants, la plus grande partie du pétrole raffiné en Suisse provient du Sud global, écrivent les activistes. Près de 40 pour cent du pétrole traité à Cressier provient du Nigeria, écrivent-ils. /ats-aju