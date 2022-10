Le meilleur gruyère neuchâtelois est fabriqué à La Côte-aux-Fées

Une pâte fondante, mais pas granuleuse, un goût équilibré et pas trop salé : il fallait avoir le palais fin mardi matin afin de sélectionner le meilleur gruyère AOP du canton de Neuchâtel. Huit fromageries avaient été présélectionnées, après avoir reçu plus de 19 points sur 20 l’année dernière, une note attribuée par des spécialistes. Une quinzaine de personnes constituait le jury et avait la lourde tâche de désigner le meilleur. Leurs connaissances étaient toutes complémentaires : la gastronomie, l’agriculture ou encore des milieux plus diversifiés afin de représenter les consommateurs « lambdas ». RTN s’est glissée parmi les membres de cette dernière catégorie.







Résumé de cette matinée avec Stéphanie Wenker

Les conditions de travail étaient très bonnes pour cette dégustation : les gruyères qui nous étaient présentés chez Bichon à la Brévine avaient 12 mois, et leurs fromageries faisaient partie du top neuchâtelois. Pour le reste, nous avions les conseils de Christophe Magne, du secteur qualité et quantité de l’interprofession du gruyère : il s’agissait de sélectionner un fromage avec une pâte fondante, et qui proposait un goût équilibré.