Dans les Coulisses du Château : Claudine Geiser

Maintenir le dynamisme dans les régions avec un commerce et une économie de proximité : des thèmes qui tiennent à cœur de Claudine Geiser. La députée libérale-radicale au Grand Conseil neuchâtelois était l’invitée des Coulisses du Château mardi matin. Cette mère de famille de quatre enfants est conseillère de vente et aide son époux dans l’exploitation agricole. Claudine Geiser vit sa première législature au Parlement cantonal, mais elle n’est pas novice en politique. L’élue PLR siège depuis 2008 au Conseil général de Dombresson puis, depuis la fusion, au législatif de Val-de-Ruz. Durant ses loisirs elle fait du yoga et de la course à pied et s’investit beaucoup dans le milieu associatif. Le contact avec autrui est très important pour celle qui se qualifie d’altruiste. /sma