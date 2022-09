Une petite brique qui souffle ses 90 ans

Ce sont des milliers de petites pièces autant chéries par les petits que les grands enfants. Lego a traversé les générations pour fêter cette année son 90e anniversaire. La brique danoise figure toujours en tête des ventes mondiales de jouets, selon des résultats annoncés mercredi. La marque avait connu un regain d’intérêt durant la pandémie, notamment via le slogan « Rebuild the world »

L’édifice Lego tient bien debout contre vents et marées, et ce malgré les expirations successives de plusieurs brevets déposés à l’origine par la famille du fondateur de la firme. « Leur produit a des années et des années d’évolution », explique le maquettiste en Lego et récent gagnant de Lego Masters sur M6 Eric Bedelek, établi à Concise. « Quand on achète une copie chinoise, qu'on l’a monté et que juste en la posant sur une armoire elle tombe en pièces, ça ne joue pas », détaille ce passionné qui vient d’arrêter son métier pour se concentrer sur les petites briques et leurs dérivés.