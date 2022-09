La maltraitance des ainés au cœur d’une pièce de théâtre

Infantilisation ou encore non-respect de l’autodétermination : les personnes âgées, notamment à domicile, peuvent être exposées à des comportements maltraitants.

Pour sensibiliser le grand public à ce phénomène, le groupe neuchâtelois de l’association Alter Ego a mis sur pied un spectacle de théâtre forum intitulé « Demain sera-t-il pluvieux ». La représentation est prévue jeudi soir dès 18h à la salle de spectacle de Fontainemelon.

Elle est présentée par la compagnie du Caméléon, spécialiste du concept de théâtre-forum. La démarche vise à mettre en scène des situations de maltraitance qui pourraient se produire au quotidien. Les spectateurs sont ensuite invités à identifier ce qui pourrait être modifié dans les attitudes et les réponses. La scène est ensuite rejouée selon ces indications, afin de permettre à chacun de reconnaître et s’approprier ces situations. « Pour préparer ces spectacles, on s’immerge dans le milieu concerné, en l’occurrence ici dans les EMS. L’objectif est de comprendre les oppressions que vivent les gens », explique Lionel Caille de la compagnie du Caméléon. Le comédien était l’invité de La Matinale :