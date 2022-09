Hausse record de 9,5% pour les primes maladie à Neuchâtel

La claque était attendue, elle est arrivée. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a révélé ce mardi les primes d’assurance maladie pour 2023. L’augmentation moyenne se monte à 6,6% au niveau national. A Neuchâtel, la pilule sera encore plus grosse. La hausse se montera à 9,5%, la plus forte augmentation du pays selon les projections de L'OFSP.







Pour le canton de Neuchâtel, la prime des adultes (incl. franchises à option et modèles) de l'assurance obligatoire des soins connaîtra une augmentation moyenne de 38.20 francs par mois (+9%) et atteindra 462.10 francs. La prime des jeunes adultes augmentera de 22.60 francs (+7.6%) par mois et atteindra 318.60 francs en moyenne et celle des enfants augmentera en moyenne de 8.4 francs (+7.6%) et s'élèvera à 118.30 francs.





Aperçu des primes 2023