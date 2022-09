Val-de-Travers embrasse à son tour la sobriété énergétique

A l’image d’autres communes neuchâteloises, Val-de-Travers participera aussi aux mesures d’économie d’énergie. Le Vallon annonce jeudi dans un communiqué qu’il appliquera les recommandations édictées par l’État de Neuchâtel.

Dès lundi, le chauffage des bâtiments publics sera baissé jusqu’à 20°C. Les salles de sport seront, elles, chauffées jusqu’à un maximum de 17°C.

L’éclairage public va être éteint tous les jours de minuit à 6h. Et sauf exception, l’éclairage des façades, des vitrines, des enseignes et des réclames lumineuses des commerces, des établissements publics et des entreprises devra être éteint au minimum de 20h à 7h.

Petite spécialité, même si la sobriété énergétique sera également appliquée en matière d’éclairages de Noël, un sapin sera toutefois installé par village. Celui-ci sera éteint toutes les nuits en même temps que l’éclairage public. /comm-dsa