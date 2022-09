Dans les coulisses du Château : Aurélie Gressot

« Siéger au Grand conseil, c’est une expérience impressionnante ». Aurélie Gressot fait ses premiers pas dans l’hémicycle du Grand conseil neuchâtelois. D’abord suppléante, la popiste vient d’accéder au siège de députée.

Cette bijoutière de profession, aujourd’hui cuisinière et spécialiste en nutrition holistique, se décrit comme spontanée et intuitive. Si elle a décidé de se lancer en politique, c’est parce qu’elle veut essayer de faire bouger les choses et faire entendre sa voix. A 34 ans, Aurélie Gressot milite pour une utilisation raisonnée des ordinateurs et autres écrans à l’école. Elle se préoccupe aussi des nombreuses personnes en situation de précarité en Suisse. Aurélie Gressot était l’invitée de La Matinale mardi.