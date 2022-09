La fête des fontaines, date symbolique de l’histoire neuchâteloise

Pourquoi décore-t-on les fontaines de Môtiers et Buttes le 12 septembre ? Chaque année à cette date, les enfants se réunissent pour décorer les fontaines des deux villages de branches, fleurs et objets divers. « Cette tradition date du 12 septembre 1814, lorsque Neuchâtel est devenu un canton suisse tout en restant une principauté prussienne », raconte Jean-Pierre Jelmini, historien neuchâtelois. En particulier au Val-de-Travers, beaucoup de républicains souhaitaient à cette époque devenir entièrement suisses. Or en 1836, le gouvernement a interdit toute célébration du 12 septembre 1814. Une fête aurait été considérée comme un acte d’opposition au régime. Les habitants ont donc décidé de décorer les fontaines en signe de résistance discrète. L’historien Jean-Pierre Jelmini était l’invité de La Matinale lundi.