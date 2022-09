Un retour pluvieux, mais « heureux » pour le Chant du Gros

L’édition 2022 du Chant du Gros a tenu toutes ses promesses. Le festival va s’achever tôt dimanche matin au Noirmont après quatre soirées de concerts en tout genre. Plus de 50'000 personnes ont foulé le site de la manifestation, ce qui constitue un bilan réjouissant pour les organisateurs. Cette cuvée était particulière à plus d’un titre puisque le Chant du Gros célébrait son 30e anniversaire et son grand retour après deux années de pandémie. « Ce n’était pas gagné d’avance. Tout a été très compliqué », a expliqué le patron du festival, Gilles Pierre, notamment au niveau de l’approvisionnement en matériel ou encore de certaines habitudes à retrouver.





Des embouteillages à relativiser

En ce qui concerne les concerts, Gilles Pierre a évoqué en conférence de presse « quatre jours de pur bonheur ». Le responsable a notamment salué la « performance hallucinante » de Mika. La pluie a, par ailleurs, causé quelques tracas aux organisateurs. Le terrain a dû être refait chaque jour, alors qu’un orage a perturbé la circulation des trains le premier soir. D’importants embouteillages ont également été signalés mercredi. Certains festivaliers ont dû patienter jusqu’à deux heures dans les bouchons. « Il y a des choses plus graves. Tout a été mis en œuvre pour que la circulation fonctionne mieux les trois derniers soirs », a tenu à relativiser Gilles Pierre.