Nouvelle formule pour le prix culturel de la Migros

Un appel à candidatures pluridisciplinaire pour le Prix culturel Migros Neuchâtel-Fribourg. La coopérative a lancé son appel à candidatures ce mardi matin, en même temps que la nouvelle formule du concours. Il y a plusieurs changements : désormais toutes les disciplines culturelles ont leur place à chaque édition, les candidatures sont spontanées et l’attribution de prix se fera tous les deux ans. Ces changements doivent permettre au concours de gagner en visibilité, mais aussi d’avoir des projets qui ont trait à plusieurs catégories, par exemple entre la danse et le théâtre, ou entre le cinéma et la littérature. Les candidats doivent obligatoirement résider sur le territoire de la coopérative.