Commentaire : une réussite et des pistes d'amélioration pour le cashless 

La Braderie a fait un retour remarqué cette année à La Chaux-de-Fonds, avec dans son dos le vent des changements. Malgré la complexité du défi, – instaurer un nouveau système de paiement pour de multiples tenanciers de stands - celui-ci a été relevé. D’abord bénévole derrière un stand puis client, j’ai apprécié la simplicité d’utilisation, et la fin du casse-tête de la gestion de la monnaie, dans les moments intenses de la soirée. Cerise sur le gâteau, il n’y a eu que peu voire pas de bugs avec ce système déjà utilisé dans plusieurs festivals de Suisse.

Côté client, j’ai apprécié avoir dans ma poche uniquement ma carte « Horlofolies » et ma carte d’identité, ce qui réduit quand même le champ d’action des personnes mal intentionnées, mais permet aussi de pouvoir bénéficier d’un service rapide.

Si elle a fait l’objet de critiques, l’introduction du cashless ne fait que suivre une tendance sociétale des moyens de paiements. La RTS le révélait en début d’année : un peu moins d’un Suisse sur quatre paie encore en espèces sonantes et trébuchantes. Un phénomène encore renforcé par la pandémie, les mesures d’hygiène et l’augmentation du seuil de paiement sans devoir inscrire son code de 40 à 80 francs. En ce sens, obliger le cashless à la Braderie n’est en aucun cas une entrave à nos libertés comme on a pu le lire ou l’entendre ces derniers jours.

Il n’en demeure pas moins que les organisateurs devront corriger le tir, à commencer par accompagner les plus sceptiques à la technologie. Ceux-ci ont naturellement le droit d’être entendus. Les organisateurs ont sans doute sous-estimé le nombre de personnes qui auraient souhaité charger leur carte avec du cash en amont et pendant la manifestation. Si une permanence était bien disponible à Espacité durant la fête, un partenariat avec quelques commerçants pour préparer son porte-monnaie numérique de la Braderie aurait été appréciable, notamment pour les personnes du troisième âge mais pas que.

Ce test grandeur nature servira évidemment à la Fête des vendanges de Neuchâtel qui a développé le concept. Avec une différence : le choix d’un bracelet à puce plutôt qu’une carte. Finalement, l’important est de participer et de soutenir ses sociétés locales préférées. Et avec modération. Alors bonne reprise pour les Chaux-de-Fonniers en ce lundi matin et bons préparatifs pour les Neuchâtelois ! /lre