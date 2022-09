14 médailles d’or pour les vins neuchâtelois

Les vins neuchâtelois confirment leur dimension internationale. La 25e édition du concours Mondial des Pinots organisé par l’association VINEA a dévoilé ce mercredi à Sierre son palmarès 2022. Au total 14 médailles d’or et 6 médailles d’argent ont été décernées aux pinots neuchâtelois. Bien que les crus helvétiques représentaient 78% des vins en course, ils obtiennent cependant 100% des médailles Grand Or. /comm-cro