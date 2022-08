Nouveau toboggan prévu au Nid-du-Crô

Le projet de remplacement des toboggans des piscines du Nid-du-Crô représente une urgence sécuritaire et environnementale. C’est ainsi que le décrit le Conseil communal de Neuchâtel dans son rapport, assorti d’une demande de crédit de 878'000 francs. Il est à l’ordre du jour du Conseil général, dans sa séance du lundi 5 septembre.

Le projet consiste à installer un toboggan en spirale de 93 mètres, à trois pistes, similaire à celui de la piscine de La Chaux-de-Fonds ou de Morat. Plutôt que le bassin d’arrivée actuel, le trajet des utilisateurs se terminerait dans une structure de type « aqua-frein ».





Le temps est compté

Dans ce dossier, la marge de manœuvre des autorités est étroite. L’idée, c’est de procéder au remplacement du grand toboggan du Nid-du-Crô avant le début de la prochaine saison estivale. Cela nécessite de boucler le développement, les soumissions et les adjudications cet automne, pour pouvoir couper le ruban au mois de mai 2023. Tout ça dans un contexte qui parait peu propice à ce genre de travaux, puisque, avec la crise des matières premières, les tarifs des plastiques ont doublés. Et le rapport reconnait que la volatilité des prix et l’insécurité des délais constituent des éléments de risque importants.

Mais il n’est pas possible d’attendre indéfiniment des jours meilleurs. L’installation a plus de 30 ans. Elle est usée, jugée inconfortable, et ne peut plus faire l’objet de réparation. Par ailleurs, son bassin de réception doit être surveillé en permanence par un garde-bain, pour éviter les collisions entre baigneurs. La seconde urgence est de nature environnementale. L’évacuation dans le lac des eaux usées du toboggan ne répond plus aux normes. Il s’agit donc de profiter de la fermeture annuelle des équipements extérieurs des piscines du Nid-du-Crô pour procéder aux travaux, sans avoir à fermer ces installations au public.





Hausse des prix

A plus long terme, le Conseil communal envisage d’autres travaux aux Piscines du Nid-du-Crô : une couverture pour éviter les pertes de chaleur dans le bassin de 50 mètres, l’installation de panneaux solaires thermiques, la réfection de la toiture inclinée au nord et l’assainissement du bassin ludique. Selon l’exécutif ces investissements justifieraient une hausse des tarifs d’entrée. Ceux-ci n’ont pas changé depuis dix-sept ans. /jhi