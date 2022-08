Les inondations, risque numéro un dans le canton

Le risque global de dangers naturels est réparti de manière très hétérogène dans le canton de Neuchâtel et il est principalement dû au danger d’inondation. C'est l'une des conclusions d'une analyse commandée par l’Etat de Neuchâtel et publiée lundi.

Selon le communiqué de la Chancellerie d'Etat, cette étude réalisée à la demande la Confédération, constitue une base pour planifier et prioriser les actions de prévention et de protection à mener. Au niveau de l’exposition, c’est le ruissellement qui représente le danger le plus élevé. Mais l'impact de ce type d'événement est heureusement le plus souvent faible.