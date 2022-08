RTN de retour à la Fête des Vendanges

RTN va de nouveau vibrer au cœur de la Fête de Vendanges à Neuchâtel. Votre radio est l’invité d’honneur de la manifestation qui se tient du 23 au 25 septembre. Elle n’avait plus de tente depuis plus d’une dizaine d’années. Matthieu Aubert, co-directeur du Groupe BNJ, dont fait partie RTN, a indiqué vendredi dans la Matinale que c’était presque une évidence pour la radio des Neuchâtelois et des Neuchâteloises de marquer sa présence à la plus grande manifestation du canton. Pour l’occasion, diverses animations sont organisées. Le DJ neuchâtelois Yves Larock sera aux platines le samedi soir et des personnalités s’affronteront au travers de battles musicales. Matthieu Aubert relève également que cette collaboration entre RTN et la Fête des Vendanges devrait se pérenniser. /sma