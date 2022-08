Sorti(e) de boite – MFP prefa

Ils ont repris l’entreprise familiale depuis le 1er juillet. Alexis Moullet et sa sœur Noémie Carera sont désormais à la tête de MFP préfabrication SA, une société neuchâteloise basée à Marin. Spécialisée dans la construction de béton préfabriquée, elle emploie 100 personnes et livre ses produits dans toute la Romandie. Créée en 1956, l'entreprise est restée en mains familiales et en est désormais à sa troisième génération.