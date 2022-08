Légère baisse des excès de vitesse pour la rentrée scolaire

La Police neuchâteloise a sanctionné moins d’automobilistes pour excès de vitesse lors de cette rentrée qu’en 2021. C’est ce que révèle le bilan de la campagne « rentrée scolaire - août 2022 » publié ce mercredi. Du lundi 15 août au vendredi 19 août, la Police neuchâteloise et les services communaux de la sécurité publique ont été présents pendant plus de 113 heures aux abords des collèges. Quatre radars stationnaires ont également contrôlé plus de 12'000 véhicules dans tout le canton.

Le taux des automobilistes sanctionnés pour excès de vitesse s’élève à 2,6% cette année contre 2.8% en 2021. C’est dans les zones 30 km/h que l’on enregistre le plus haut taux d'usagers sanctionnés avec 4.7% contre 5.7% l’année dernière. /comm-fwo