C’est quoi ton truc ?

Le mardi à 8h15, RTN met en valeur votre association. Et à l’heure ou le numérique s’impose partout, l’Association « Atic » vient en aide à celles et ceux qui veulent rester conncetés, afin d’éviter la fracture numérique et l’illectronisme. Rencontre avec Anouck Ismaili, directrice et fondatrice de l’association.