Les Neuchâtelois se ruent sur le bois de cheminée

On se croirait revenu au temps de la pandémie de Covid-19 et de la pénurie de papier toilette. La demande en bois de cheminée explose dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse. En cause, la pénurie d’énergie annoncée cet hiver qui fait la une de l’actualité. De nombreux ménages cherchent à faire des réserves et les carnets de commandes des professionnels de la branche explosent. « Les quantités qu’on livre en ce moment sont aussi importantes que lors d'un mois octobre habituel », témoigne Bernard Voiblet, garde forestier pour les communes du Landeron, de Lignières et de la corporation de Saint-Maurice. Depuis plusieurs semaines, son téléphone n’arrête pas sonner. Ses clients habituels ont tendance à anticiper leur commande et acheter davantage que les années précédentes. De plus, des personnes qui n’avaient encore jamais commandé de bois remettent en route leur cheminée, fourneau ou poêle.