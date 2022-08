La 25e édition de Fête la Terre bat son plein

Fête la Terre est l’occasion de faire se rencontrer la ville et la campagne, selon Pierre-Yvan Guyot, chef du Service de l’agriculture du Canton de Neuchâtel : « Il y a des contacts qu’il n’y aurait peut-être pas eu autrement. On a besoin de cet échange et on a besoin de se comprendre mutuellement un peu mieux ». Un constat d’autant plus important en 2022 pour le représentant des agriculteurs qui mentionne notamment des attaques politiques contre le monde agricole et la sécheresse récente.