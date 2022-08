Gros chantier près du Jardin anglais

Un important chantier démarre lundi 22 août à Neuchâtel. L’intervention concerne le secteur situé entre le faubourg du Lac-ruelle du Fornel et le faubourg de l’Hôpital, au nord du Jardin anglais. Les travaux doivent durer pendant environ une année, avec un arrêt en hiver, entre janvier et mars. Il s’agit de remplacer des conduites souterraines pour l’eau, le gaz et l’électricité ainsi que de poser une nouvelle conduite pour le chauffage à distance.

La première étape s’étend du 22 août au 22 septembre. A cette occasion, la ruelle Vaucher sera fermée à la circulation entre les deux faubourgs. Les fouilles seront remblayées pour la Fête des vendanges. /comm-jhi