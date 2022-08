Domaine des Coccinelles, un laboratoire bio à ciel ouvert

Un terrain d’expérimentation

Avant de se reconvertir en vigneron, Pierre Lambert a décroché un master en géologie à l’Université de Neuchâtel. Son amour pour la science n’est pas mort en reprenant le domaine familial. Bien au contraire, il le stimule en collaborant avec l’Université de Lausanne depuis quelques années. Il participe par exemple à une étude qui consiste à épandre de la poudre de roche volcanique sur ses vignes pour vérifier s’il est possible de stocker du CO2 atmosphérique et, ainsi, d’apporter des éléments nutritifs à la vigne. « Étant géologue, je sais que l’altération des roches volcaniques sur la planète sert de régulateur climatique, donc pourquoi ne pas essayer sur les vignes pour accélérer le processus », explique le viticulteur.

Les premiers résultats sont « encourageants ». Ils indiquent que l’acidité des sols diminue après l’épandage. À plus long terme, on espère également vérifier un effet positif sur la vitalité des plantes et un bilan carbone plus favorable.

Pierre Lambert participe aussi à un projet de l’Institut de recherche de l’agriculture biologique. Son but est de déterminer le type de plantes le plus adapté pour accompagner la vigne. Un couvert végétal moins gourmand en eau et en azote permettrait de limiter l’irrigation des terrains. /dsa