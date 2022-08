Un Ponlier va s’attaquer à des sommets indiens

« Quand j’étais plus jeune, c’était surtout d’aller voir ce qu’il y avait derrière le sommet ». Hugo Béguin, 23 ans, explique son amour de la montagne en partie par de la curiosité et par l’envie d’exploration.

Cet habitant des Ponts-de-Martel a intégré le « team d’expédition » du Club Alpin Suisse (CAS) il y a trois ans, après un examen d’entrée. Au sein de ce groupe, le Ponlier a reçu une formation en alpinisme classique par des guides et des spécialistes de montagne. Un apprentissage qui a pour but « de former et d'encourager la pratique de la randonnée en terrain combiné exigeant », selon le CAS.

Mais pour Hugo Béguin, rejoindre l’association sportive alpine, était également une occasion de rencontrer d’autres passionnés de montagne :