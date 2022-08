Le prix du porc suisse au plus bas

Comme le nombre de porcs est trop élevé, il faut se munir de patience devant les abattoirs. Les producteurs doivent trouver des solutions pour envoyer leurs animaux à temps : « Au lieu d’annoncer les porcs quand ils font 100 kilos, on les pèse un peu avant et on prévient nos acheteurs quand ils en font 95 », explique Gaël Monnerat. Si le poids d’un porc dépasse les quotas des tabelles, le producteur est pénalisé par une baisse de prix : « On peut perdre encore vingt, trente ou cinquante centimes par kilo. Avec une carcasse qui fait cent grammes de trop, la baisse de prix est valable pour toute la carcasse ».