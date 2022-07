La Chaux-de-Fonds retrouve sa Plage des Six Pompes

La Chaux-de-Fonds est en fête. La Métropole horlogère retrouve enfin son festival consacré aux arts de la rue. La Plage des Six Pompes a démarré samedi à 14h et se tient jusqu’au 6 août, avec une petite pause lundi, le temps du 1er août. Près de 200 représentations et une cinquantaine de compagnies sont au programme. La manifestation est de retour sous sa forme habituelle après une édition annulée en 2020 à cause de la pandémie et un projet spécial, les « Atolls » en 2021. « Quand je me suis levé ce matin, j’étais tellement joyeux, ça va être dingue », se réjouit Manu Moser, le programmateur de la manifestation.