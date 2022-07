Des mesures exceptionnelles pour l’agriculture

L’agriculture souffre de la sécheresse. Pour aider les exploitations, le Conseil d’État prend deux mesures. Elles sont d’ordre agronomique et financier. L’annonce faite lundi est immédiatement entrée en vigueur. Et pour cause, il y a urgence. Les agriculteurs manquent de fourrage. Ces mesures autorisent la pâture dans certaines zones avant la date habituelle, le 1er septembre. Ce qui correspond sur l’ensemble du territoire à environ 4'300 hectares. Pierre-Ivan Guyot, chef du Service de l’agriculture :