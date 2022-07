Les lentilles neuchâteloises profitent de la sécheresse

Du point de vue du consommateur, la lentille a connu un réel regain d’intérêt ces dernières années. En effet, elle est considérée comme étant très riche en protéines végétales et facile à apprêter. En outre, les légumineuses se consomment autant chaudes que froides et se conservent. Il n’est pas étonnant qu’elles soient de plus en plus cultivées sous nos latitudes.