Un trou à combler sur la carte de la LNM

La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat toujours en quête d’amélioration de ses offres. En mai dernier, le journal 24 heures annonçait que la LNM verrait d’un bon œil la construction de nouveaux débarcadères sur la rive sud, entre Estavayer-le-Lac et Yverdon. Une zone qui en est dépourvue actuellement. Selon le quotidien vaudois, des haltes à Cheyres ou Yvonand sont souhaitées par la compagnie. La balle est toutefois dans le camp des communes qui non seulement décident de la construction de débarcadères, mais doivent aussi les entretenir. Reste qu’aux yeux de Jean-Luc Rouiller, directeur de la LNM, des arrêts supplémentaires pour les bateaux permettraient de créer une boucle intéressante dans une zone à fort potentiel touristique.