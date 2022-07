La Société de sauvetage du Bas-Lac en action

Une évolution rendue nécessaire par des changements de pratiques

Ces évolutions étaient indispensables au vu du développement à grande vitesse des sports nautiques, selon la SSBL. En effet, le lac accueille de plus en plus de navigateurs qui ne bénéficient pas nécessairement de formation ou connaissances spécifiques. Autre évolution qui rend ces technologies essentielles, selon Sébastien Fahrni : les navigateurs sortent de plus en plus tard.