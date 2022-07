Les médecins doivent prescrire moins de tests du taux de vitamine D

Notre taux de vitamine D est trop souvent testé sans raison. L’assurance de base des Suisses, la LAMal, a décidé de ne plus rembourser cet examen médical à tout va. Jusqu’ici, certains médecins avaient tendance à prescrire presque systématiquement un dosage de vitamine D à leur patient lors d’un contrôle de routine.

Cette hormone, activée entre autres par les rayons UV du soleil, est nécessaire pour la croissance et la solidité des os. Son taux contenu dans le sang peut être testé à l’aide d’une prise de sang et d’analyses en laboratoire. Ces dosages seront désormais uniquement remboursés aux personnes considérées à risque. Une décision logique et rationnelle selon le président de la Société neuchâteloise de médecine, Dominique Bünzli.