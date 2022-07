La coopération douanière franco-suisse reprend de plus belle dans la région après la pandémie

125 véhicules contrôlés, 14 infractions constatées, dont neuf en matière de législation sur le tabac et deux en matière de stupéfiants entre lundi et mercredi sur le secteur frontalier du Jura, de Neuchâtel, du département du Doubs et du territoire de Belfort : les grandes manœuvres de coopération entre les douaniers suisses et français ont repris de plus belle, après avoir connu un véritable coup de frein à cause de la pandémie de coronavirus. L’objectif de ce type d’opérations est de lutter contre la criminalité transfrontalière et la fraude douanière.

Les contrôles effectués en ce début de semaine de manière conjointe par les agents français des Brigades de surveillance extérieure de Delle et Morteau et les Suisses de la Douane Centre ont apporté leur lot de résultats satisfaisants, si l’on en croit Fabrice Barth, chef d’engagement de la Douane centre, et Christian Solliez, chef de la division Franche-Comté frontière. Les deux responsables espèrent que la collaboration s’intensifie encore à l’avenir. Ils expliquent également la nécessité d’accroître la mobilité des contrôles en raison des multiples possibilités de leur signalement qui existent aujourd’hui.