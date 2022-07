Le programme Vitamine prend de l’ampleur. Le Conseil d’État neuchâtelois demande un crédit supplémentaire de près de 8 millions de francs. Ce projet vise à regrouper la majorité de l’administration cantonale sur deux pôles, à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Il s’agit des sites de la Serre et des Docks pour le Haut du canton et de Tivoli pour le Bas. La moitié des services et un millier de collaborateurs sont concernés. Le Grand Conseil avait déjà accepté un crédit de 31 millions de francs pour mener à bien ce programme. Mais il a dans l’intervalle évolué et pris de l’ampleur. Le Conseil d’État souhaite déplacer plus de services. Grâce au regroupement de petits offices, il va aussi pouvoir vendre certains biens de la colline du Château.