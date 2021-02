L’administration neuchâteloise du futur centralisée sur deux pôles

L’Etat de Neuchâtel va opérer une profonde mue durant les quatre prochaines années. Il entend totalement repenser son fonctionnement en regroupant une majorité de son administration sur deux pôles, comme l’a annoncé mercredi le Conseil d’Etat. Avec ce projet, déjà approuvé par le Grand Conseil, le Canton vise plus de rationalité, une meilleure accessibilité au public et de meilleures conditions de travail pour son personnel, via le développement notamment d’espaces de travail partagés dans des locaux flambants neufs.