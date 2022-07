Recrudescence des vols à Neuchâtel

On est loin de l’opération Litto de 2020, mais les vols à l’arraché se multiplient à Neuchâtel. Ces agressions sont parfois commises au centre-ville de la capitale cantonale et en pleine journée. Les forces de l’ordre analysent continuellement les chiffres de la criminalité et adaptent leur effectif en fonction de la hausse ou de la baisse des délits. En 2020, la Police neuchâteloise avait monté l’opération Litto en raison de l’explosion des infractions sur le Littoral. Cette montée en puissance avait permis d’interpeller 189 personnes pour 580 délits. Deux cent vingt-neuf policiers avaient été engagés sur le terrain. La recrudescence observée en ce début d’été n'est de loin pas comparable à celle de 2020.