Délinquance sur le Littoral : la riposte des autorités

La justice a aussi mis le coup d’accélérateur pour traiter ce dossier. Ce sont 88 ordonnances pénales immédiates qui ont été prononcées à l’encontre des auteurs de ces infractions, ce qui permet de prononcer rapidement des peines pouvant aller jusqu’à six mois de prison. Des places en cellule ont été libérées pour les accueillir. Actuellement une dizaine d’entre eux est incarcérée, « les plus prolifiques d’entre eux », indique le commandant de la Police neuchâteloise Pascal Lüthi. Tous sont dans le viseur de la justice et 38 ont déjà écopé de peines de prison ferme.

Grâce cette action coordonnée, les infractions ont diminué de moitié par rapport au pic observé début juillet. Les autorités condamnent dès lors fermement l’attitude des personnes qui ont manifesté leur volonté de faire justice elles-mêmes. Une enquête est actuellement en cours à ce propos. Pour le commandant de la Police neuchâteloise, il n’y a pas de place à Neuchâtel « pour une justice de Far West menée par des voyous ». /sbe