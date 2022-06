Fête des vendanges : la Ville maintient son plein soutien

Le journal local indique vendredi que l’association organisatrice aurait de son côté porté plainte contre une procureure et un policier. Le comité de la fête – qui réunira fin septembre plus de 300'000 personnes dans les rues de la capitale cantonale – défend la professionnalisation d’une partie de l’organisation et la transparence qu’elle promeut. Des bisbilles entre l’ancienne et la nouvelle direction éclatent également.

Face ces accusations, la Ville de Neuchâtel, elle, maintient son plein soutien au comité actuel de la Fête des vendanges. Le Chancelier et représentant de la Ville au comité de la Fête explique aussi que les comptes réalisés de manière professionnelle sont contrôlés par une société fiduciaire.