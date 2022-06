Commentaire : le plan D pour se parquer à la piscine d’Engollon

Il a fait chaud, très chaud ces derniers jours. Et c’est en toute logique que la population neuchâteloise a pris d’assaut les rives du lac et les piscines du canton. Une forte affluence qui a rempli les parkings à ras bord, notamment ceux de la piscine d’Engollon, et qui a entraîné du stationnement sauvage. Problème, dimanche en fin d’après-midi, un accident survenu dans les bassins a nécessité la venue d’une ambulance qui a bien eu de la peine à se frayer un chemin entre les voitures. La problématique de l’accès rapide à la piscine aux véhicules de secours s’est dès lors posée, avec notamment l’UDC de Val-de-Ruz qui a déposé une interpellation lors du Conseil général lundi dernier. La réponse donnée par les autorités communales n’a pas convaincu Jean-Paul Picci.