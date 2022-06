Patrick Hermann, nouveau président de la Ville de La Chaux-de-Fonds

La Ville de La Chaux-de-Fonds a un nouveau président. Patrick Hermann va succéder à Théo Bregnard pour la période 2022-2023. Le Vert entrera en fonction à partir du 22 juin. Le PLR Jean-Daniel Jeanneret accède, lui, à la vice-présidence.





Rappel de la répartition des dicastères :





Patrick Herrmann, président (Les Vert-e-s)

Dicastère des ressources humaines, des espaces publics, des énergies et de la sécurité (DREPES)

Service des ressources humaines; CPCN; santé et sécurité au travail; service des espaces publics (voirie, domaine vert, ateliers); administration des infrastructures (centre funéraire, taxes et incivilités, eau, éclairage public, forêts); énergies (Viteos, Vadec, SIVAMO); sécurité publique.

Suppléant: Thierry Brechbühler





Jean-Daniel Jeanneret, vice-président (PLR)

Dicastère de l'économie, des finances, de l'action sociale et des services internes (DEFASI)

Service de l'économie; service des finances; service de l'action sociale (secteur de l'aide sociale, guichet social régional, office AVS/AI, médiation logement); services internes (chancellerie, affaires juridiques, contrôle des habitants, informatique).

Suppléant: Théo Huguenin-Elie

Thierry Brechbühler (UDC)

Dicastère de la jeunesse, des sports, de la santé et du service d'incendie et de secours (DJESSS)

Service de la jeunesse (animation socioculturelle, accueil extrafamilial, parlement des jeunes); service des sports (promotion du sport, manifestations, gestion installations sportives, Piste Vita, pistes de ski de fond, piscines, patinoires); service de santé et promotion de la santé (centre de santé sexuelle[1]planning familial, centre d’orthophonie, centre de santé scolaire); service d'incendie et de secours

(SISMN); protection civile (OPCMN); ARESA; SIVAMO.

Suppléant: Théo Bregnard

Théo Huguenin-Elie (PS)

Dicastère de l'urbanisme, des bâtiments, des relations extérieures et de la communication (DUBREC)

Service de l'urbanisme, des mobilités et de l’environnement (planification territoriale, Viteos, Vadec, aménagements urbains, mobilité, transN, constructions, salubrité et prévention incendie, marketing urbain, immobilier, foncier, patrimoine, tourisme); service technique (génie civil, géomatique et STEP); service des bâtiments et du logement (architecture, gérance technique, gérance locative, conciergerie); affaires régionales et relations extérieures; service de la communication.

Suppléant: Patrick Herrmann

Théo Bregnard (POP)

Dicastère de l'instruction publique, de la culture et de l'intégration (DICI)

École obligatoire; collège musical; affaires culturelles; bibliothèques et archives; institutions muséales et zoologiques; TPR; intégration et naturalisations; cultes.

Suppléant: Jean-Daniel Jeanneret

