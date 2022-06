Le Locle : adieux festifs dimanche à la Grange

L’aménagement de la Grange date d’une soixantaine d’années. À l’origine exploitée par une troupe amateure de théâtre, elle s’est bien plus tard développée comme salle indépendante, avant de se greffer à la programmation du Casino, comme c’est toujours le cas actuellement.





Cap vers une Grange Delux

Les lumières s’éteindront donc sur cette salle de 90 places dimanche soir. « C’est un déménagement, ce n’est pas la fin d’une histoire », assure Ophée Del Coso. Et c’est peu dire. Le premier spectacle dans l'ancien cinéma LUX est prévu pour la fin du mois de septembre. « Ce lieu est plus vaste, plus haut de plafond et offrira des loges aux artistes, ce qui n’est pas le cas à la Grange » précise la Chaux-de-Fonnière arrivée à la programmation en 2007. Le gros œuvre sera terminé à la fin du mois de juin. L’été sera dédié aux installations techniques et aux divers aménagements.

Un nom plutôt original a été trouvé pour les débuts de cette nouvelle salle : Grange Delux, un jeu de mots permettant de faire une transition en douceur dans les esprits.