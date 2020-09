La Grange vise le Lux

Il ne s’agit pas d’accueillir plus de monde, mais d’offrir plus de confort et de sécurité aux usagers, qu’ils soient assis dans la salle ou qu’ils se produisent sur scène.

En attendant, Le Casino et La Grange s’apprêtent à donner le coup d’envoi d’une vingtaine de spectacles d’humour, de musique et de théâtre. La programmation n’a pas été trop chamboulée par la pandémie de coronavirus. C’est la saison prochaine qui s’annonce plus délicate. Les deux programmatrices ont dû faire l’impasse cette année sur le festival d’Avignon, source importante d’inspiration en temps normal. Mais les deux femmes sont d’un optimisme inébranlable et prévoient déjà d’aller chasser le spectacle en France et en Suisse romande une fois que la saison actuelle sera sur les rails. /cwi