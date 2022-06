Dans les coulisses du Château : Marie-France Vaucher

Son temps libre, Marie-France Vaucher le passe en grande partie dans son jardin. Cette députée Verte de 53 ans est passionnée par la nature et les animaux. Dans son petit coin de paradis à Môtiers, elle fait de la permaculture et recueille des animaux. Cette maman de 3 enfants est chargée de projet au sein du service de la santé publique du canton de Neuchâtel et s’occupe notamment de la planification médico-sociale en lien avec les EMS.

Marie-Franche Vaucher s’investit depuis 10 ans en politique au sein du Conseil général de Val-de-Travers. Elle effectue également sa première législature au Grand Conseil. La Valonnière était l’invitée de La Matinale mardi :