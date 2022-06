La cyanobactérie de retour dans le lac de Neuchâtel

La menace des cyanobactéries semble de retour dans les eaux du lac de Neuchâtel. Arcinfo informe ce samedi qu’un chien en aurait été victime aux Jeunes-Rives, à Neuchâtel. Dans le quotidien neuchâtelois, le chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (Scav), Pierre-François Gobat informe qu’une autopsie sera faite lundi pour s’en assurer, mais que « les symptômes dont il a fait l’objet et sa mort qui s’est ensuivie en un quart d’heure sont quasiment une certitude quant à cette nouvelle invasion de bactéries ». Les propriétaires de chiens sont appelés à la plus grande prudence ces prochains jours. Pierre-François Gobat les incite à ne pas laisser les chiens se baigner.

Le vétérinaire cantonal met également en garde les parents de petits enfants, ces derniers pouvant être plus sensibles à la bactérie. /rgi