Delémont’BD et ses 9'111 albums

Des auteurs, des animations et surtout des centaines de BD. La librairie du festival Delémont’BD met en vente 9’111 albums dans la halle du Château. Tous sont l’œuvre des auteurs présents durant le week-end pour cette 8e édition. C’est à la librairie Page d’encre que revient cette tâche : repérer les livres, les commander, les décharger, les trier et finalement les vendre avec l’aide de bénévoles. C’est une période dense pour la petite équipe du magasin de Delémont. Pour sa propriétaire Nicole Brosy, Delémont’BD c’est surtout « un vrai coup de cœur, car j’aime beaucoup la bande dessinée ». « C’est un peu un petit bébé pour moi », raconte Nicole Brosy.

Environ un tiers de ces BD seront achetées durant le week-end. Les autres seront retournées aux fournisseurs. Il faut avoir de l’offre pour mettre en avant tous les albums de tous les auteurs présents. La propriétaire de la Page d’encre indique que « c’est la moindre des choses pour les auteurs qui se déplacent ». Au-delà du chiffre d’affaires que représente la vente de ces albums contrebalancé par les nombreux frais, cet événement permet surtout d’offrir une belle vitrine à la librairie et d’animer la ville de Delémont. Et d’un point de vue plus personnel, Nicole Brosy précise que faire découvrir des auteurs de bande-dessinée est « un vrai bonheur ». /ncp