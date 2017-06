Immersion dans les couloirs de la mort américains

Le dessin pour montrer le quotidien des condamnés à mort. À l’occasion de Delémont'BD, Patrick Chappatte et la journaliste Anne-Frédérique Widmann présentent l’exposition « Fenêtre sur les couloirs de la mort » dans la capitale jurassienne. C’est lors d’un voyage à Los Angeles, aux États-Unis, qu’ils ont eu l’idée de proposer un regard sur les prisons américaines, tant de l’extérieur que de l’intérieur. Le public peut ainsi découvrir les œuvres de dessinateurs américains mais aussi de condamnés à mort qui ont peint leur univers à la demande du couple.

Un travail de longue haleine

L’accès aux prisonniers n’a pas été facile. Patrick Chappatte et Anne-Frédérique Widmann ont écrit à plusieurs milliers de détenus pour leur faire part de leur projet. Ils ont également voyagé dans tout le pays et visité plusieurs prisons. Le couple a même organisé un atelier avec des condamnés à mort dans un établissement du Tennessee. Il a, ensuite, fallu procurer du matériel à ceux qui étaient d’accord de mettre en image leur quotidien, puis trouver un moyen pour faire sortir leurs dessins. « Pour eux, on était une bouffée d’oxygène, ils sont généralement seuls 23 heures sur 24 », souligne Anne-Frédérique Widmann.

Les deux protagonistes ont notamment été marqués par le fait que les prisonniers rencontrés ne se plaignent pas de leur sort mais qu’ils veuillent, au contraire, faire passer des messages à l’extérieur. Anne-Frédérique Widmann donne l’exemple d’un condamné à mort qui a dessiné un ciel étoilé. « Il n’avait pas vu les étoiles depuis 26 ans et tenait à nous donner une leçon de vie, nous dire de prendre du temps pour faire ce genre de choses », conclut la journaliste.

L’exposition est à découvrir à l’Artsenal à Delémont durant le festival de bande dessinée. Les visiteurs ont également l’occasion de s’asseoir dans la reconstitution grandeur nature d’une cellule de condamné à mort. Une façon de se rendre compte des conditions dans lesquelles sont détenus ces prisonniers. /alr