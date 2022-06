Neuchâtel veut répondre aux défis climatiques

Répondre au mieux aux changements climatiques. Le canton de Neuchâtel veut agir pour le climat et être en capacité de gérer au mieux les événements. Pour ce faire, deux nouvelles têtes ont été nommées. Myriam Robert, qui assumait déjà la direction de l’office des cours d’eau et dangers naturels depuis le 1er avril, a été confirmée à ce poste. Un nouveau géologue cantonal, Giona Preisig, prendra quant à lui ses fonctions dès le 1er juillet.

Le nouvel office des cours d’eau et dangers naturels englobe le secteur des lacs et cours d’eau, ainsi que le géologue cantonal. Il avait été créé par le service cantonal des ponts et chaussées le 1er avril pour répondre efficacement aux changements climatiques. /comm-elc