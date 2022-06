Hors Tribu danse à nouveau

Le festival Hors Tribu à Môtiers est de retour. Les organisateurs de l’événement musical ont esquissé lundi matin dans un communiqué les contours de l’édition 2022, prévue du 4 au 7 août. Cette 27e édition marquera le retour à une configuration classique, après deux cuvées perturbées par le Covid-19. L’année dernière, le festival s’était déroulé sur deux jours, avec interdiction stricte de danser.





Un groupe ukrainien au programme



A l’affiche, 32 groupes et artistes principalement suisses, de la musique électronique au folk en passant par l’afrobeat. Parmi les têtes d’affiche, on peut citer les rappeurs de Quartier Bon Son et de République Atypique, le groupe ukrainien Kommuna Lux, ou encore une formation éphémère, créée pour l’occasion, l’Interstellar Hors Tribu Orchestra.

Parmi les à-côtés, Hors Tribu propose une action nature et un stage de cirque pour les enfants. Il commercialise également sa propre bière et sa propre absinthe. Enfin, la cuisine du festival sera en partie assurée par l’équipe de l’hôtel des Six Communes à Môtiers. /comm-jhi