Sorti(e) de boîte : Groupe Acrotec

Le Groupe Acrotec ne s’arrête plus de grandir. Cette semaine notre chronique économique s’intéresse à ce géant de l’Arc jurassien actif dans la microtechnique. Ce groupe de plus de 2'000 employés est actif principalement dans l’horlogerie ou il réalise un peu moins de la moitié de son chiffre d’affaires annuel qui se chiffre à plus de 400 millions de francs. Mais il travaille également dans le Medtech et le High-Tech. François Billig, CEO du groupe et fondateur de ce dernier, revient sur l’évolution d’Acrotec :