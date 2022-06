Valse de bleus durant les week-ends prolongés

Les bleus ont volé sur les routes neuchâteloises durant les week-ends prolongés de l’Ascension et de Pentecôte. La Police neuchâteloise a dévoilé mercredi matin le résultat de la campagne de contrôle de la vitesse réalisée lors des deux week-ends. Au total, près de 40 personnes se sont vues suspendre leur permis, dont plus de la moitié avec effet immédiat. Le reste des retraits a été appliqué plus tard, impliquant des mesures administratives. Quatre accidents de la circulation sont survenus, causant des blessés comme le piéton qui a été percuté sur la N20 entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Trois conducteurs ont été contrôlés positifs aux stupéfiants ou aux médicaments, et six à l’alcool, entraînant 3 retraits de permis au total.

Parmi les seize infractions commises durant le week-end de l’Ascension, cinq sont considérées comme graves, avec des excès de vitesse à plus de 30km/h au-dessus de la limitation.

Lors du week-end de Pentecôte, 19 infractions ont été enregistrées, avec des excès de vitesse allant jusqu’à 150 km/h sur des routes limitées à 80. /comm-elc