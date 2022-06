Une campagne contre le pôle économique de La Tène

« Qui sème le béton, crèvera la dalle » : c’est le slogan d’une campagne d’affichage menée contre le pôle économique de La Tène. Elle a été réalisée par Extinction Rebellion, la Grève du climat et SolidaritéS. Les affiches ont été posées lundi à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Ruz. Les groupes écologistes veulent sensibiliser la population au projet du Conseil d’État neuchâtelois qui prévoit d’utiliser environ 23 hectares de terres agricoles pour y installer 3’000 emplois à plein-temps et plus de 500 habitants. Pour les opposants, ce projet vieux d’une quinzaine d’années ne tient pas compte des pénuries énergétiques et alimentaire à venir ni des bouleversements climatiques. /comm-sma